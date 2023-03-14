Андрей Клычков вручил командиру войсковой части Мценского района средства для борьбы с беспилотниками

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

14 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с командиром войсковой части Мценского района Александром Петровичем Кожемяко. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Под руководством Александра Петровича военнослужащие воинской части занимаются обеспечением безопасности орловчан, принимают участие в решении задач спецоперации. Губернатор вручил Александру Кожемяко радиоэлектронное ружье «Гарпия» с прицелом, три тепловизора с лазерными дальномерами, рации и квадрокоптер. Все эти средства помогут бойцам бороться с различными видами беспилотников.

- Армия страны сегодня – это наши с вами родственники, друзья и близкие, соседи или коллеги, земляки. И каждый может им помочь, дать больше возможностей. Мы видим, что против нас – целый комплекс военных, экономических, информационных средств. Но у России есть мы, и на нашей стороне – правда. Помните, что меч победы всегда ковался в тылу. Этому нас научила история, и мы хорошо выучили урок, - написал Андрей Клычков.