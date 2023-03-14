Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловская «Спецавтобаза» получила в этом году 17 новых единиц техники. В их числе пять тракторов стоимостью более семи миллионов рублей.

По информации пресс-службы мэрии Орла, автопарк МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» вновь пополнился новой специализированной техникой.

В расположение «Спецавтобазы» накануне прибыли еще пять тракторов – это финальная поставка из запланированных в этом году 17 машин. Их цена составила 7 425 600 рублей.

Поставщик самостоятельно доставил и смонтировал все навесное оборудование. Отмечается, что техника была произведена в Белоруссии.