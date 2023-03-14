В Орловской области оштрафовали подрядчика, разрабатывавшего проектную документацию для расчистки русла реки Сосна

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В Орловской области оштрафовали подрядчика, разрабатывавшего проектную документацию работ по расчистке русла реки Сосна. По решению суда он выплатит более 37 тысяч рублей.

Проверку провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Госконтракт на разработку проектной документации работ по расчистке русла реки Сосна в Ливнах был заключен весной прошлого года. В указанный срок подрядчик не предоставил проект заказчику.

- По факту нарушения в адрес директора подрядной организации внесено представление. Кроме того, прокуратурой в отношении директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил должностному лицу 37 147 рублей штрафа. Постановление в законную силу еще не вступило. После вмешательства прокуратуры соответствующая проектная документация была передана заказчику для дальнейшей работы.