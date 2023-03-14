Фото: Институт развития образования Орловской области

Молодая воспитательница детского сада под Орлом победила в заочном этапе всероссийского конкурса. Финал состязания пройдет в мае.

Олеся Россолова вышла в финал престижного конкурса «Педагогический дебют» в 2023 году. Женщина работает старшим воспитателем детского сада № 8 деревни Жилина Орловского муниципального округа.

В образовательном учреждении она трудится с июля 2020 года. Олеся Россолова получила педагогическое образование в Орловском государственном университете имени Ивана Тургенева. Она активно делится своим опытом работы для педагогического сообщества и является членом Ассоциации лучших дошкольных ДОО и педагогов и КПДО «Новое поколение».

В конкурсную борьбу «Педагогического дебюта» в этом году включились 1192 участника из 70 регионов страны по восьми номинациям.

В состязании принимают участие молодые педагоги со стажем до пяти лет. Среди них есть учителя, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных организаций, классные руководители, руководители дошкольных и общеобразовательных организаций, со стажем не превышающим трех лет, а также педагоги-наставники со стажем педагогической деятельности не менее семи лет.

Финальные мероприятия XVIII всероссийского соревнования пройдут в очном формате с 10 по 14 апреля в Москве на площадках Департамента образования и науки города Москвы. После этого будут названы имена «Абсолютных победителей» конкурса «Педагогический дебют – 2023».