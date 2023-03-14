Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области изменится график движения автобуса № 293. Транспорт следует из Орла в Лысовку.

Об изменении в расписании движения автобуса сообщили в КУ ОО "Организатор перевозок". Новое расписание будет действовать с 15 марта. Согласно нему, автобус будет отправляться с автовокзала в Орле в 6:50, 11:30 и 15:30. Из Лысовки транспорт будет выезжать в областной центр в 7:55 и 16:55, а также в 12:35 из Шахово.

Свои предложения и замечания по вопросам работы межмуниципального транспорта Орловской области орловцы могут направлять в учреждение «Организатор перевозок» во ВКонтакте - vk.me/kuooop или по телефонам: +7 (4862) 44-33-64, 63-00-57 по будням, с 9 до 18 часов.