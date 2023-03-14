Фото: Сергей Лежнев

Орловская область доставила военным крупный гуманитарный груз. Об этом рассказал в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев.

Вместе с Лежневым гуманитарную помощь сопровождали заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и благочинный протоиерей Василий. Значительный вклад в сбор посылки внесла Орловская митрополия.

Военным передали различные продукты питания: крупы, рыбные и мясные консервы, сгущенку, различные сладости, в том числе мед, печенье. Помимо этого, в посылке присутствовали вода, термоноски и термобелье, толстовки, перчатки, сапоги, утеплитель для блиндажей, блиндажные свечи, лекарства и многое другое.

Представители Орловщины также передали военной разведке особую систему наблюдения и фиксирования (телемост).

– Уважаемые друзья, также наши разведчики нуждаются в дополнительных технических средствах, которые им помогут выполнять боевые задачи на фронте и сохранять жизнь и здоровье. Губернатор Андрей Евгеньевич Клычков дал поручение максимально оперативно собрать всё и доставить разведчикам на фронт, – обратился к орловцам советник губернатора и пообещал позже опубликовать список необходимых для сбора вещей.