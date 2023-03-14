Фото: каток на площади Ленина в Орле Фото: Ирина КАБАНОВА

Каток на площади Ленина в Орле закроют 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации,

В заключительный день работы катка для посетителей проведут восемь сеансов катания, длительность каждого – по одному часу: 10.00-11.00; 11.30-12.30; 13.00-14.00; 14.30-15.30; 16.00-17.00; 17.30-18.30; 19.00-20.00; 20.30-21.30.

Вход со своими коньками — бесплатный. Стоимость проката составляет 150 рублей (льготный тариф – 100 рублей).

Напомним, каток под открытым небом на площади Ленина в Орле торжественно открыли канун Нового года. В центре областной столицы его заливают уже шестой год подряд.