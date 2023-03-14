На Орловщину за год переехали 145 соотечественников Фото: Елена Зябкина

На Орловщину за год переехали 145 соотечественников. Они стали участниками госпрограммы по переселению.

Участниками государственной программы добровольного переселения в регион соотечественников, проживающих за рубежом, стали более пяти тысяч человек из Украины, Молдовы, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

За два месяца 2023 года в регион переселилось 14 человек.

Специально созданная комиссия проводит отбор участников программы по критериям, указанным в региональной государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Так, приоритет при отборе имеют граждане, деятельность которых может оказать положительное воздействие на экономику региона.

Помимо этого, единовременная выплата участникам программы соотечественников в этом году увеличилась на три тысячи рублей. Сумма составила 15 тысяч рублей.

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