В Орловской области из-за паводка подтопило 13 низководных мостов

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На Орловщине из-за паводка подтопило 13 низководных мостов. За сутки их количество выросло вдвое.

На сегодняшний день частично под водой остаются мосты в Малоархангельском, Мценском, Новосильском, Залегощенском районах и в Орловском муниципальном округе. Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные пути.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, в ближайшее время прогнозируется подтопление ещё нескольких мостов и территорий СНТ.

Для обеспечения пожарной безопасности жителей в н.п. Плещеевский Завод Малоархангельского района, в н.п. Аниканово Мценского района и в поселке Лаврово Орловского МО ГУ МЧС России по Орловской области развернуты временные пожарно-спасательные посты. Они будут функционировать до стабилизации паводковой ситуации.