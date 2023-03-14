В Орле проведут панихиду по погибшим участникам СВО. Она пройдет на аллее Славы Наугорского кладбища.

В областном центре по благословению митрополита Тихона дважды в месяц будет совершаться панихида по погибшим участникам специальной военной операции, похороненным здесь на аллее Славы. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Настоятель кладбищенского храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» иерей Артемий Торопов рассказал, что богослужения будут проходить на аллее Славы каждую первую и третью субботу месяца в 10:00.

Дополнительную информацию можно получить в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» по телефону +7 (953) 616-75-92.