Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

В Орле встретили вернувшихся из зоны СВО бойцов ОМОНа. Их ждет заслуженный отдых в кругу родных и близких.

О встрече участников СВО рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. По словам главы региона, домой вернулись 40 человек. Все они достигли поставленных им целей и продемонстрировали высокую профессиональную подготовку.

Приветствовали земляков жители Орловского муниципального округа. За праздничным столом они поблагодарили бойцов за самоотверженный труд.

- Орловская область гордится мужеством и подвигами наших защитников! Спасибо им за службу, за то, что с честью выполнили свой долг перед Родиной. Мы продолжим оказывать нашей армии всестороннюю помощь и поддержку, - отметил Андрей Клычков.

От лица орловцев губернатор выразил благодарность военнослужащим за готовность защищать страну и мирных граждан.