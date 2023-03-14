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НовостиОбщество14 марта 2023 8:57

Орловцы смогут проголосовать за общественные территории для благоустройства

Проявить активность жителей региона призвал губернатор Орловской области
Елена Зябкина
Орловцы смогут проголосовать за общественные территории для благоустройства

Орловцы смогут проголосовать за общественные территории для благоустройства

Фото: Елена Зябкина

Орловцы смогут проголосовать за общественные территории для благоустройства. Проявить активность жителей региона призвал губернатор Орловской области.

Общественные территории будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

Во всех регионах России рейтинговое голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Но по сложившейся традиции в Орле организован предварительный отбор. Он продлится до 19 марта на портале «Госуслуги».

Орловцы смогут выбрать три варианта из 53 общественных территорий-участниц программы «Формирование современной городской среды». Так, жители областного центра смогут поддержать завершение благоустройства парка «Ботаника», ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» или, например, Городского парка культуры и отдыха.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут выдвинуты на рейтинговое голосование.