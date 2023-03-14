Орловцы смогут проголосовать за общественные территории для благоустройства Фото: Елена Зябкина

Орловцы смогут проголосовать за общественные территории для благоустройства. Проявить активность жителей региона призвал губернатор Орловской области.

Общественные территории будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

Во всех регионах России рейтинговое голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Но по сложившейся традиции в Орле организован предварительный отбор. Он продлится до 19 марта на портале «Госуслуги».

Орловцы смогут выбрать три варианта из 53 общественных территорий-участниц программы «Формирование современной городской среды». Так, жители областного центра смогут поддержать завершение благоустройства парка «Ботаника», ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» или, например, Городского парка культуры и отдыха.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут выдвинуты на рейтинговое голосование.