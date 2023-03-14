Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле прощание с ветераном войны Абрамом Миркиным состоится 15 марта. Проститься с фронтовиком можно будет в Орловском городском центре культуры.

О кончине Абрама Израилевича на 103-м году жизни стало известно 12 марта 2023 года.

Прощание состоится с 11 до 12 часов. С 12:00 до 12:30 пройдет траурный митинг, а в 13:00 на Наугорском кладбище состоится погребение.

Абрам Израилевич Миркин прошел через всю Великую Отечественную войну, потерял на ней братьев и сестру. Был участником обороны Ленинграда, встретил Победу на Северном фронте.

Абрам Израилевич занимался здоровым образом жизни и всячески пропагандировал его. В 97 лет сдал нормы ГТО на золотой значок.

Ветеран активно участвовал в общественных мероприятиях и патриотических акциях.