Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. Пострадала пожилая женщина.

Возгорание на кухне двухкомнатной квартиры на улице Комсомольской произошло 13 марта около трех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара на кухне частично выгорела газовая плита и посуда на одном квадратном метре, остальные помещения не пострадали. Хозяйка квартиры, 68-летняя женщина, получила ожог руки. Медики оказали ей помощь на месте. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали шесть возгораний.