Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле на благоустройство дворов выделят еще 300 миллионов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В 2023 году в регионе планируют благоустроить 89 дворов и 49 общественных пространств. На эти цели было выделено 987,3 миллиона рублей.

– Несмотря на то, что в регионе в текущем году запланирован большой объем работ по благоустройству дворов и общественных пространств, в городе Орле все равно существует потребность в данных работах. Нам удалось привлечь дополнительно 300 миллионов рублей на благоустройство дворов в областном центре, – уточнил Андрей Клычков во время выездного совещания.

Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин осмотрели дворовые территории на улицах Полесская и Матросова, где запланировано комплексное благоустройство дворовых территорий 11 многоквартирных домов.

Там будут построены детские и спортивные площадки, парковочные места, подъезды ко дворам. Проведут также озеленение, реконструкцию мини-футбольного поля, создадут малые архитектурные формы.

Кроме того, глава региона осмотрел дворовые территории по улице Ленина и Пролетарской горе, где запланированы работы по обновлению территорий прилегающих к жилым домам.