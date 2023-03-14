Фото: Нина Соколова

Орловский суд рассматривает дело о хищении у дольщиков свыше 22 миллионов рублей. Обещанных квартир не дождались жители поселка Змиевка.

С 2014 по 2020 год генеральный директор ООО «Пенобетон-Орел» заключил с орловцами договоры на долевое строительство многоквартирного дома по улице Жадова в поселке Змиевка, а также предварительные договоры купли-продажи квартир. Так мужчина обманул 22 дольщика, которые не получили новые квартиры. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей. Кроме того, мужчина обманул своего знакомого на 290 тысяч рублей: он пообещал последнему приобрести жилье, а часть переданных денег на квартиру оставил себе.

За мошенничество в крупном и особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Его рассматривает Заводской районный суд. Государственное обвинение поддержал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

- Государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также 950 тысяч рублей штрафа, - сообщает прокуратура Орловской области. Суду предстоит вынести приговор.