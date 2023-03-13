В Орловской области более сотни юридических лиц получили лицензию на продажу алкоголя. В регионе подвели итоги лицензирования за прошлый год.

Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Анатолий Новиков. Так, в прошлом году было рассмотрено 135 заявлений на получение лицензии на розничную продажу алкоголя. В это число вошли заявления о выдаче лицензии, ее продлении, переоформлении, а также о досрочном прекращении.

На сегодняшний день региональный алкогольный рынок представлен 1211 магазинами и 270 заведениями общепита. При продлении лицензий без взимания госпошлины выпадающие доходы регионального бюджета составили 13 миллионов рублей.

Кроме того, в 2023 году планируют оптимизировать процесс выдачи лицензий. Он предусматривает возможность подачи заявлений через Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету оборота алкогольной продукции и переход на новую единую государственную цифровую платформу «ГосТех».