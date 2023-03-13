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НовостиОбщество13 марта 2023 14:19

Крупнейший девелопер Орловщины увеличил объем текущего строительства

Единый ресурс застройщиков опубликовал данные по итогам февраля 2023 года
Источник:kp.ru
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В оценке объема текущего строительства жилых многоэтажных домов среди застройщиков Орловской области учитываются данные 16 компаний.

7 девелоперов строят менее 10 тысяч квадратных метров жилья, еще 8 компаний возводят от 11 до 31 с небольшим тысячи. На первом месте располагается группа компаний «ОДСК». В её портфеле только в Орловской области более 121,5 тысячи строящихся «квадратов». Этот показатель был увеличен по сравнению с итогами января более чем на 11 тысяч квадратных метров. Причина прироста – старт строительства и продаж первого дома в жилом комплексе «Новые высоты» в Болховском микрорайоне Орла. Монолитно-кирпичный дом обещают сдать в конце 2024 года.

Отличительной особенностью нового комплекса является наличие веранд у квартир на первом этаже. Еще застройщик «Орелстрой», который входит в группу компаний «ОДСК», отмечает в новом проекте увеличенное остекление, удобные и светлые лоджии, а также один из вариантов отделки «теплый white box» с теплыми полами.

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