Фото: храм Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино

Орловский храм пожертвовал воск на изготовление блиндажных свечей. В регионе восковые свечи делают несколько волонтерских движений.

Храм Казанской иконы Божией Матери в поселке Нарышкино пожертвовал несколько коробок свечных огарков для изготовления блиндажных свечей. Они понадобятся военным, участвующим в СВО. Воск передал настоятель Казанского храма иерей Алексей Ладыгин. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Нарышкинское волонтерское движение «Женский батальон» делает восковые свечи для российских войск.

Добровольцы изготавливают блиндажные свечи из жестяных банок, гофрокартона и воска. Такая свеча может гореть несколько часов. Она помогает солдатам согреться, высушить вещи и обувь, приготовить еду в полевых условиях.

Кроме того, блиндажные свечи уже несколько месяцев активно изготавливают православные волонтеры в Иверском храме Орла.