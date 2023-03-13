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НовостиОбщество13 марта 2023 12:50

С начала 2023 года более 60 орловских семей направили маткапитал на обучение детей

На эти цели было выделено свыше двух миллионов рублей
Ирина КАБАНОВА
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

С начала 2023 года более 60 орловских семей направили маткапитал на обучение детей. На эти цели было выделено свыше двух миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", рост применения материнского капитала на обучение детей у орловцев связан с упрощением процедуры его использования. Так, родителям достаточно подать в региональное отделение Социального фонда только заявление о распоряжении маткапиталом. Дальнейшую необходимую информацию фонд запросит самостоятельно.

С прошлого года у родителей также появилась возможность оплаты услуг индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми за счет средств маткапитала.

В настоящее время соцфонд региона получает данные по распоряжению материнским капиталом на образование детей от 198 учебных учреждений.