Фото: Елена Зябкина

С начала 2023 года более 60 орловских семей направили маткапитал на обучение детей. На эти цели было выделено свыше двух миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", рост применения материнского капитала на обучение детей у орловцев связан с упрощением процедуры его использования. Так, родителям достаточно подать в региональное отделение Социального фонда только заявление о распоряжении маткапиталом. Дальнейшую необходимую информацию фонд запросит самостоятельно.

С прошлого года у родителей также появилась возможность оплаты услуг индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми за счет средств маткапитала.

В настоящее время соцфонд региона получает данные по распоряжению материнским капиталом на образование детей от 198 учебных учреждений.