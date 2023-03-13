Фото: Елена Зябкина

Стало известно, сколько стоит квадратный метр жилья в Орловской области. Данные приводит Орелстат.

Результаты выведены на основании данных за четвертый квартал 2022 года.

По подсчетам статистов, квадрат в стандартной первичной квартире в среднем стоит около 48 тысяч рублей. Но если ориентироваться на жилье улучшенного качества, то орловцам придется отдать в полтора раза больше – 77 тысяч 200 рублей.

Цена на метр во вторичной типовой квартире оценивается, в среднем, в 60 тысяч 333 рубля. Жилье улучшенного типа здесь стоит не намного больше - 67 тысяч 282 рубля за квадратный метр.

При этом реальные денежные доходы, по данным Орелстата, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 2,6%.

Ранее стало известно, что реальная заработная плата в регионе упала на 0,2%.