Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области обманутыми остаются более 150 дольщиков. Компенсации выплачены 465 орловцам.

Об этом сообщил руководитель Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин.

Фондом развития территорий за последние четыре года выплачены компенсации 465 обманутым дольщикам на сумму 728 миллионов рублей. Достроен один многоквартирный жилой дом для 173 орловцев.

По поручению Андрея Клычкова до конца 2023 года должны быть исключены все проблемные объекты из реестра и восстановлению прав всех дольщиков.

– Проводимая Правительством Орловской области работа позволила сократить количество пострадавших граждан в пять раз с 831 (2019 год) до 158 в текущем году, а Орловской области в федеральном рейтинге регионов переместиться с 46-го места на 10-ое место, – отметил Виктор Сенюшкин.