Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Под Орлом фантомное предприятие сделало более 50 тонн сливочного масла. Сомнительную продукцию успели отправить в Санкт-Петербург, Ростовскую и Рязанскую области.

Предприятие ООО «Мастерторг», которое в период с ноября 2022 года по январь 2023 года выработало 51 тонну молочной продукции из 1,3 килограмма сырья, обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Анализ сопроводительных документов показал, что в качестве сырья производитель использовал масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское с массовой долей жира 72,5%, поступившее с фантомной московской площадки ООО «Эверест». Согласно производственным транзакциям, из поступившего сырья ООО «Мастерторг» выработало 39 486 кг масла сладко-сливочного, несоленого Традиционного с массовой долей жира 82,5% и 11 605 кг масла сладко-сливочного несоленого Крестьянского с массовой долей жира 72,5%.

- Производственная площадка ООО «Мастерторг» признана фантомной и исключена из ФГИС «Цербер» по причине отсутствия фактического осуществления деятельности по адресу регистрации: Орловская область, Орловский район, поселок Дружный, улица Машиностроительная, дом 12, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Информацию о деятельности предприятия передали в правоохранительные органы, УФНС России по Орловской области и соответствующие территориальные Управления Россельхознадзора.

Декларацию о соответствии на указанную молочную продукцию признали недействительной.