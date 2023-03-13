Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области подорожали яица и мясо. Есть продукты, которые значительно подешевели за месяц.

Орелстат опубликовал данные по динамике цен на продовольственные товары за февраль. По сравнению с январем 2023 года, незначительно подешевела свинина: килограмм свежего мяса в прошлом месяце стоил 294,14 рубля, в январе 295,66, цена на охлажденную курицу упала со 168,26 до 166,62 рублей. Более дешевое стало сливочное масло. Его орловцы могут купить за 843,27, в январе масло стоило на пять рублей дороже – 848,05. Вслед за сливочным немного подешевело и подсолнечное масло – со 127,96 рубля до 126,62.

Помимо этого, цены упали на гречку, черный чай, пшеничную муку, пшено, капусту и яблоки.

А вот на говядину, баранину, мороженую рыбу, питьевое молоко, куриные яйца, и некоторые другие продукты цена напротив выросла. К примеру килограмм лука репчатого стал дороже почти на семнадцать рублей – в январе его можно было купить за 36,81 рублей, в феврале он стоил уже 53,56 рублей.