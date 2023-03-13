Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле приступили к лечению деревьев на улице 60 лет Октября. Их повредили во время неаккуратного кронирования.

В порядок деревья приводит МУП «Зеленстрой». На затягивание ран растений уйдет несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Орла.

– Сейчас мы покрыли стволы масляной краской – ее рекомендуется накладывать на ствол при порезах и ранах для обеззараживания. Когда позволят погодные условия и станет посуше, покроем сверху садовым варом. Сейчас им работать, к сожалению, нельзя, – пояснила заместитель директора МУП «Зеленстрой» по зеленым насаждения Татьяна Можина.

Как подчеркивают специалисты, на «здоровье» деревьев это никак не отразится, и по весне они будут радовать орловцев пышным цветом.