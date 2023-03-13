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НовостиПроисшествия13 марта 2023 10:16

В Орловской области заключенный ударил надзирателя колонии

Теперь мужчина предстанет перед судом
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области заключенный ударил надзирателя колонии. Теперь мужчина предстанет перед судом.

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя города Болхова, который обвиняется в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что в октябре 2022 года ранее судимый обвиняемый, содержащийся в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Орловской области и признанный виновным в совершении 12 преступлений, в том числе и особо тяжкого, из-за неприязни ударил по голове одного из сотрудников исправительного учреждения.

Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.