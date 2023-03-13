Стали известны самые популярные направления в бизнесе у орловцев. К началу 2023 года в Орловской области зарегистрировали почти 12 тысяч компаний.

По данным Орелстата свыше двух третей компаний (70%) являются коммерческими.

Самыми популярными видами деятельности среди юрлиц, по подсчетам статистов, стали «оптовая и розничная торговля» (23%), «строительство» (11%) и «обрабатывающие производства» (9% от числа всех зарегистрированных предпринимателей).

При этом, 39 % из более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей Орловщины вели свой бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, 20% осуществляли деятельность по транспортировке и хранению и всего 7% занимались сельским хозяйством.

Свыше 80 % организаций и 70 % ИП зарегистрированы на территории пяти муниципальных образований: Орел, Орловский муниципальный округ, Мценск, Ливны и Ливенский район. В прошлом году в регионе зарегистрированы 476 новых предприятий.