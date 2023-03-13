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НовостиОбщество13 марта 2023 8:32

У орловцев появилась возможность помочь нуждающимся семьям

В Семейном МФЦ организовали прием товаров и предметов, необходимых для ухода за ребенком
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

У орловцев появилась возможность помочь нуждающимся семьям. В Семейном МФЦ организовали прием товаров и предметов, необходимых для ухода за ребенком.

Жители региона смогут оказать помощь добровольными пожертвованиями в виде детских ходунков, колясок, комодов для пеленания, кроваток, велосипедов, автолюлек, автокресел.

Важно, чтобы товары и предметы, необходимые для ухода за детьми, были в чистом виде и исправном состоянии.

Более подробную информацию о приеме товаров и предметов можно узнать по телефону : 30-34-36 или по адресу : Орел, улица Комсомольская, 102А.