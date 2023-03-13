В Орловской области стартовала антинаркотическая акция Фото: Елена Зябкина

В Орловской области стартовала антинаркотическая акция. Первый этап завершится 24 марта.

В рамках регулярной антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" жителей региона призывают поделиться информацией о лицах, причастных к обороту запрещенных веществ, а также сообщать о действующих наркопритонах и пропагандирующих употребление надписях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Орловцы могут сообщить информацию или получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по круглосуточным номерам телефонов: телефон доверия УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56; дежурная часть УМВД России по Орловской области – 02 (с мобильного 102), (4862) 43-32-32; БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер" – (4862) 77-07-03; молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.

Кроме того, жители региона могут сообщить нформацию о рекламе наркотиков и психотропных веществ на асфальте, зданиях и сооружениях региона, по адресу электронной почты: narkostop57@mvd.ru. В письме необходимо будет приложить фотографии.