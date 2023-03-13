Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В аварии под Орлом погибли два человека. Еще два человека получили травмы.

По сообщению пресс-службы орловской Госавтоинспекции, 11 марта около четырех часов дня 49-летний водитель "КИА SORENTO" двигался со стороны Болхова в направление Орла и в районе 162 километра автодороги Калуга – Перемышль – Белев – Орел и нарушил правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с встречной машиной "Рено Меган", под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП погибли два человека – водитель "Рено Меган", он скончался до приезда скорой помощи, и его пассажирка, 32-летняя женщина. Орловчанка скончалась в карете скорой помощи по дороге с места ДТП в больницу.

Травмы в результате аварии получили два человека – водитель "КИА SORENTO", он госпитализирован в больницу, и пассажир "КИА SORENTO" – 17-летний юноша. Последний находился на заднем пассажирском сиденье, также доставлен в больницу.