Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области затопило пять низководных мостов. Колебания уровней воды продолжаются.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, из-за обильных осадков и плюсовых температур за последние сутки в регионе произошел сильный подъем воды, который подтопил некоторые низководные мосты и придомовые участки.

В настоящее время в области подтоплено пять низководных мостов в Малоархангельском районе и в Орловском муниципальном округе. Речь идет о следующих переправах:

- мост через реку Ока в районе н.п. Быстрая Орловского муниципального округа. Имеется объездной путь по трассе М-2 п. – деревня Котовка Кромской район – деревня Ульяновка Кромской район – деревня Легоща Кромской район – деревня Быстрая.

- мост через реку Ока в районе н.п. Гать Орловского муниципального округа. Имеется объездной путь по дороге: деревня Гать – село Лаврово – село Путимец - село Становой Колодезь – трасса Р 119.

- мост через реку Цон в районе н.п. Круглый Орловского муниципального округа. Имеется объездной путь по дороге: город Орел – снт. Дружный –снт. Учебный – поселок Круглый.

- мост через реку Цон в районе н.п. Сабурово Орловского муниципального округа. Имеется объездной путь по дороге: город Орел – снт. Дружный – ст. Саханская - село Сабурово.

- мост на реке Сосна в районе н.п. Плещеевский Завод Малоархангельского района. Имеется объездной путь по дороге: деревня Плещеевский Завод - деревня Кошелевка - деревня Губкино — Малоархангельск.

На данный момент существует вероятность подтопления еще пяти низководных мостов.