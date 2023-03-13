Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели откачивают воду с подтопленных участков. Из-за паводка в экстренные службы обращаются жители частных домов.

12 марта сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орла выезжали на откачку воды на улицы Серпуховскую, Поселковую, Болховское шоссе, а также в СНТ «Отдых». Там вода подошла к дачным домам. Спасатели откачали талые воды с помощью мотопомп и пожарных насосов.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в области продолжается мониторинг паводковой обстановки. Организовано взаимодействие с орловским ЦГМС, Орловской ТЭЦ и администрациями муниципальных образований региона.

- Уважаемые жители Орловской области! Будьте осторожны и внимательны! Соблюдайте правила безопасности! Не выходите на тонкий лед, не оставляйте детей без присмотра! Если Вы живете вблизи водоема, при подъеме воды будьте готовы покинуть дом, взяв с собой ценные вещи и документы! В случае реального ЧП обращайтесь в экстренные службы по телефонам 01, 101 и 112!, - напомнили орловцам в чрезвычайном ведомстве.