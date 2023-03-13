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В Орловской области изменился маршрут нескольких межмуниципальных автобусов. Новая схема движения будет действовать на период весеннего паводка.

Об измененном графике движения сообщили в КУ ОО «Организатор перевозок». Так, маршрут №300 «Орел-Путимец» пройдет по объездной дороге через села Становой Колодезь и Калинино до деревни Гать. Маршрут №527 «Орел – Плоское – Змиевка» пройдет по объездной дороге через села Становой Колодезь и Калинино.

А у маршрутов №400 «Лаврово-Некрасовская школа-интернат», №444 «микрорайон «Болховский» - Вятский посад», №356 «Микрорайон-Лаврово» изменится конечная остановка. Она будет находится перед Гатчинским мостом через реку Оку.