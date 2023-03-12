В Орловской области водитель автобуса нарушил госконтракт, остановившись в неположенном месте

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6 марта 2023 года сотрудники КУ ОО "Организатор перевозок" провели повторную проверку работы межмуниципального маршрута №107 «Орел – Нарышкино». Проверяющие контролировали использование водителями платежных терминалов для приема оплаты проезда от пассажиров по банковским картам.

В результате проведенной проверки фактов отказа в оплате проезда безналичным способом установлено не было. Однако, водитель автобуса марки "ПАЗ" гос. номер О 370 ВН 57RUS был пойман на нарушении условий контракта. Он остановился и посадил пассажиров в не предусмотренном параметрами маршрута месте, а именно рядом с АЗС «Газпром» и ТЦ Европа».

- По данному факту перевозчику, обслуживающему маршрут №107 «Орел – Нарышкино», направлено требование о недопустимости нарушения условий гос. контракта с рекомендацией о проведении дополнительного инструктажа с водителями по правилам пассажирских перевозок, - сообщили в КУ ОО "Организатор перевозок".