Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области капитально отремонтировали Моховской сельский дом культуры. Он находится в Залегощенском районе.

Отремонтированное учреждение культуры посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе рабочей поездки. Ремонт Моховского сельского дома культуры проводился в рамках нацпроекта «Культура».

В 2018 году был отремонтирован фасад здания ДК, а в 2022 году – внутренние помещения, в числе которых актовый и танцевальный залы, кабинеты и библиотека. Стоимость капремонта составила 6 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы по капитальному ремонту учреждений культуры продолжатся и в этом году. Так, начнется строительство Баклановского ДК Орловского муниципального округа, будет отремонтирован Высокинский ДК Мценского района, две детские школы искусств Малоархангельского и Мценского районов, а также два муниципальных музея города Мценска и Новосильского района.