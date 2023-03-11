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В МФЦ Орла, Ливен и Мценска появятся постаматы для выдачи готовых документов. Такие устройства сейчас устанавливают по всей стране.

О внедрении современного оборудования в три орловских многофункциональных центра сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам директора МФЦ Орловской области Павла Калугина, в настоящее время оборудование настраивают и проверяют в тестовом режиме.

В ближайшем будущем постаматы заработают в Ливенском и Мценском МФЦ, а также в МФЦ на улице Ленина в Орле. При обращении за услугой орловцам предложат получить документы через постамат или обычным способом. Благодаря постаматам в МФЦ посетители могут экономить время и бесконтактно получать услуги без очередей.