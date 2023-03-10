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Орловский предприниматель продавал в интернет-магазине семена сомнительного качества. Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора.

В интернет-магазине орловский предприниматель продавал 908 различных сортов семян. При мониторинге каталога выяснилось, что 234 сорта не были включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Среди этих семян были сорта огурцов, томатов, моркови и многие другие.

Отсутствие сортов в Госреестре означает, что у продавца нет документов на сортовые и посевные качества семян. Ожидания покупателей такого товара могут не оправдаться: урожая может не получиться. Предпринимателю, торгующему такими семенами, объявили предостережения.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, с начала года было выявлено восемь интернет– магазинов, предлагающих к продаже семена, сорта которых не включены в Госреестр.