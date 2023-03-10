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НовостиПроисшествия10 марта 2023 13:49

В Орловской области мошенник похитил у женщины 730 тысяч рублей

Его разыскивает полиция
Елена Зябкина
Мошенник похитил у женщины 730 тысяч рублей

Мошенник похитил у женщины 730 тысяч рублей

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области мошенник похитил у женщины 730 тысяч рублей. Его разыскивает полиция.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, 53-летней жительнице Ливен позвонил преступник и сообщил, что средства на ее счетах находятся в опасности. Мошенник убедительно проинструктировал женщину, и та поверила ему и выполнила все рекомендации. Орловчанка обналичила все свои сбережения, взяла кредит и перечислила все эти средства указанным преступником способом. В общей сложности она лишилась 730 тысяч рублей.

После обращения женщины в полицию было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие по делу продолжается.