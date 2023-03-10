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НовостиОбщество10 марта 2023 13:20

В Орле за помощь участникам СВО наградили священников и волонтеров

Почетные грамоты вручал мэр города
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле за помощь участникам СВО наградили священников и волонтеров. Почетные грамоты вручал мэр города.

Волонтерские и общественные организации Орловщины оказывают всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их семьям. Они собирают и доставляют гуманитарные грузы бойцам, навещают раненых в госпитале, делают блиндажные свечи, вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети и передают письма со словами поддержки.

Недавно мэр Орла Юрий Парахин встретился с представителями духовенства и православными волонтерами, оказывающими поддержку участникам СВО. Он выразил благодарность священникам и митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону.

Как рассказали в Орловской митрополии, в этот день Юрий Парахин наградил участников торжественного собрания почетными грамотами.