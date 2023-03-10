Орловскую область на выходных накроет непогода Фото: Елена Зябкина

Орловскую область на выходных накроет непогода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

11, 12 и 13 марта на территории региона ожидается потепление, осадки и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

По прогнозу орловского гидрометцентра центра, с 21 часа 10 марта по 21 час 11 марта на территории Орловщины будет облачно, ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, а днем 2-7° тепла.

12 марта южный ветер сменится западный, дуть будет со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 5° выше нуля, днем 2-7° тепла.

13 марта синоптики обещают западный ветер, его скорость будет достигать 8-13 метров в секунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду.