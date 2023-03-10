Орловцам рассказали, как правильно выбрать хлеб

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Как правило, хлебобулочные изделия жители региона покупают практически ежедневно. Его качество зависит от рецептуры, выполнения технологического регламента и условий хранения.

О том, как правильно выбрать хлеб, рассказали в орловском Роспотребнадзоре. Покупать хлебобулочные изделия нужно только в стационарных организациях торговли, где созданы необходимые условия для реализации и хранения. Перед покупкой желательно внимательно прочитать этикетку на упаковке, где обязательно должна находиться информация об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.

Изделия с испорченной упаковкой покупать не следует. Предпочтительней выбрать хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Кроме того, покупатель вправе попросить сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.