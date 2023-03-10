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Орловец отправится на скамью подсудимых сразу по трем статьям. Преступления были совершены в 2022 году.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего орловца, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести, управлении транспортным средством в состоянии опьянения и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в августе 2022 года избил свою 33-летнюю сожительницу. Затем, в ноябре 2022 года, обвиняемый, уже получивший административное наказание за отказ пройти тест на алкоголь, ездил за рулем в поселке Знаменка. Там его остановил сотрудник ГИБДД, и орловец вновь отказался от прохождения теста на алкоголь. Позже мужчина в одном из кафе в поселке Знаменка оскорбил прибывшего по его заявлению сотрудника полиции.

Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.