Орловский облсуд вынес приговор экс-начальнику УЭБиПК Федору Козину и его подельнику

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Орловским областным судом был вынесен обвинительный приговор заместителю начальника полиции УМВД России по региону Федору Козину и бывшему начальнику отделения №3 ОЭБиПК УМВД России по Орлу Павлу Кленышеву. Их признали виновными в получении взятки через посредника в особо крупном размере.

– Полицейские-уголовники получили через посредников взятку в 200 тысяч рублей, затем 1,8 миллионов рублей из планируемых четырех миллионов рублей. Денежные средства им переданы за заведомо незаконное бездействие по имеющимся материалам процессуальных проверок, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Помимо этого, Козин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он препятствовал принятию законного решения по факту хищения зерна пшеницы в хлебной базе №36.

В итоге Козина приговорили к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 16 миллионов рублей. Кленышеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со аналогичным штрафом рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.