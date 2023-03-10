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В Орле за мошенничество осудят двух директоров организации, занимающейся продажей бытовок. Покупатели заплатили парочке почти шесть миллионов рублей, но товар так и не получили.

Договоры на поставку бытовок и блок-контейнеров с покупателями заключали коммерческий директор и непосредственный руководитель фирмы. Так, 45-летняя женщина и 70-летний мужчина собрали с потенциальных заказчиков почти шесть миллионов рублей. Правда, свои обязательства по договору они так и не выполнили. Покупатели остались без денег и без товара. От них поступило коллективное заявление в органы внутренних дел.

Правоохранители возбудили уголовное дело по 159 статье УК РФ (мошенничество). Расследование дела лично контролировал начальник УМВД области. В общей сложности от рук мошенников пострадал 61 человек.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на время предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчина получил подписку о невыезде. Также, в целях возмещения потерпевшим нанесенного ущерба, на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более двух с половиной миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заводской районный суд для рассмотрения.