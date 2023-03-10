Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области открыли памятную доску военнослужащему, погибшему в СВО. В церемонии участвовал губернатор Андрей Клычков.

Участниками торжественного открытия мемориальной доски Александру Ерохину стали родители военнослужащего, его сослуживцы, глава Залегощенского района Валерий Замуруев, местные жители и школьники.

Местом открытия памятной доски стало здание Ломовской средней школы, которую закончил Александр Ерохин.

Российский военный родился в Залегощенском районе в 1988 году. После окончания 11 класса поступил в Мезенский педагогический колледж. В 2009 году проходил срочную военную службу в рядах Российской армии. Александр Ерохин погиб в бою 31 октября 2022 года в ходе специальной военной операции. Посмертно был награжден орденом Мужества.

– Сегодня мы отдаем дань памяти Александру Олеговичу. Я хочу сказать слова благодарности родителям. Вы воспитали настоящего мужчину, героя и нам крайне важно сохранить эту память, показать, кто они – настоящие герои, благодаря кому мы сегодня можем жить, работать, ставить амбициозные планы и задачи, их решать, – сказал глава региона.

После участники церемонии зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориальной доске.