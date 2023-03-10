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Больница в Орловской области задолжала более миллиона рублей по госконтрактам. Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры.

Проверку исполнения законодательства в части оплаты исполненных контрактов провела прокуратура Глазуновского района. Так было установлено, что районная больница имеет задолженность перед предпринимателями по исполненным госконтрактам. Задолжало медучреждение за поставку продуктов, лекарств, медицинских изделий, горюче-смазочных материалов для автомобилей, а также за услуги по техобслуживанию медицинской техники.

В адрес главврача больницы прокуратура внесла представление.

- По результатам рассмотрения акта реагирования задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму свыше миллиона рублей погашена, права субъектов предпринимательства восстановлены, - сообщили в прокуратуре Орловской области.