Фото: Нина Соколова

В Орловской области на отдых детей в 2023 году потратят более 78 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, более 71 миллиона рублей выделено региональному Департаменту образования, остальная часть - Департаменту физической культуры и спорта Орловской области.

Выделенная сумма позволит на 19% увеличить количество путевок в загородные оздоровительные центры для нуждающихся детей. Помимо этого, деньги направят на компенсации стоимости путевок для детей из семей орловцев, участвующих в СВО.

Главам муниципальных образований рекомендовано предусмотреть в местных бюджетах в 2023 году средства на проведение оздоровительной кампании детей и финансирование на проведение противоклещевых обработок в местах отдыха детей.