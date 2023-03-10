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В Орловской области на отдых детей в 2023 году потратят более 78 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Согласно документу, более 71 миллиона рублей выделено региональному Департаменту образования, остальная часть - Департаменту физической культуры и спорта Орловской области.
Выделенная сумма позволит на 19% увеличить количество путевок в загородные оздоровительные центры для нуждающихся детей. Помимо этого, деньги направят на компенсации стоимости путевок для детей из семей орловцев, участвующих в СВО.
Главам муниципальных образований рекомендовано предусмотреть в местных бюджетах в 2023 году средства на проведение оздоровительной кампании детей и финансирование на проведение противоклещевых обработок в местах отдыха детей.