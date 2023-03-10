Фото: ОГУ имени Тургенева

Орловский госуниверситет открыл отбор в военный учебный центр. Заявления принимаются от студентов-мужчин до 30 лет.

Предварительный отбор на первый курс бакалавриата и специалитета очной формы обучения будет длиться до 28 апреля 2023 года. Заявления принимаются только от граждан Российской Федерации.

– Желающие пройти обучение в ВУЦ по программе подготовки сержантов и солдат запаса, приглашаются в аудиторию № 401 учебного корпуса № 11 Наугорское шоссе, дом 29, для подачи заявления на имя ректора и комплекта необходимых для поступления документов, – проинформировали в пресс-службе Орловского государственного университета имени Ивана Тургенева.