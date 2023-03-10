Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области молодая девушка пострадала после съезда микроавтобуса в кювет. ДТП произошло на автодороге «Тросна - Калиновка».

По данным региональной Госавтоинспекции, вечером 9 марта 53-летний водитель автобуса "Ивеко" ехал по данной дороге со стороны города Железногорска Курской области в направлении автодороги М-2 «Крым». В районе 12 километра автомобилист съехал в кювет.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Госпитализация ей не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.