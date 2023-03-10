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НовостиПроисшествия10 марта 2023 7:36

В Орловской области пожарные спасли от огня жилой дом и «Москвич»

Возгорание произошло в Верховском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли от огня жилой дом и «Москвич». Возгорание произошло в Верховском районе.

Девятого марта около 12 часов дня в поселке Осинник загорелась деревянная хозпостройка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных помещение горело изнутри, была угроза распространения огня на рядом стоящие строения. В результате постройка выгорела изнутри на 16 квадратных метрах. Пострадавших в здании обнаружено не было. Сотрудники МЧС спасли от огня дом, хозпостройку и гараж с автомобилем «Москвич». Как рассказали в МЧС, причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем.

Всего за последние сутки в Орловской области пожарные ликвидировали пять возгораний.